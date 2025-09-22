صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

احمد نگر :ہسپتال کے صحن میں بچے کی پیدائش،لیگی ایم پی اے کا نوٹس

  • گوجرانوالہ
احمد نگر :ہسپتال کے صحن میں بچے کی پیدائش،لیگی ایم پی اے کا نوٹس

احمد نگر چٹھہ(نمائندہ دنیا )ہسپتال کے صحن میں بچے کی پیدائش کا معاملہ، لیگی ایم پی اے کا نوٹس، ماں بیٹے کو گوجرانوالہ ریفر کر دیا گیا۔۔۔

 گزشتہ روز مریم نواز کلینک احمد نگر میں خاتون کے ہاں ہسپتال کے بیرونی صحن میں بچے کی پیدائش ہو ئی جس پر متاثرہ شخص ناظم نے ہسپتال انتظامیہ پر الزامات لگائے اور سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر مقامی ایم پی اے عدنان افضل چٹھہ نے فوری ایکشن لیتے ہوئے بچے اور اسکی والدہ کو فوری جی ایم سی گوجرانوالہ ہسپتال ریفر کرواکر ماں اور بچے کی مکمل دیکھ بھا ل کی ہدایت کر دی ۔مقامی افراد کے مطابق پہلے بھی ہسپتال انتظامیہ کی طرف سے لاپروا ئی دکھائی جا چکی ، ہسپتال کا ٹھیکہ منسوخ کر کے ذمہ دار افراد کو ٹھیکہ دیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

گلیوں کے بھی غیر قانونی تھڑے، شیڈز مسمار کرنے کا حکم

ادرک 500، لہسن 350 روپے کلو، دیگر سبزیاں بھی مہنگی

حرمین شریفین کی حفاظت پاکستان کیلئے باعث اعزاز : راغب نعیمی

دفاعی معاہدہ سے گریٹر اسرائیل کا خواب چکنا چور : طاہر اشرفی

یونین کونسل 137 شادی پورہ میں ترقیاتی منصوبے شروع

حکومت ہمیشہ سکھ یاتریوں کی سہولت کیلئے کوشاں رہی : رمیش اروڑہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر