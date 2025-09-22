احمد نگر :ہسپتال کے صحن میں بچے کی پیدائش،لیگی ایم پی اے کا نوٹس
احمد نگر چٹھہ(نمائندہ دنیا )ہسپتال کے صحن میں بچے کی پیدائش کا معاملہ، لیگی ایم پی اے کا نوٹس، ماں بیٹے کو گوجرانوالہ ریفر کر دیا گیا۔۔۔
گزشتہ روز مریم نواز کلینک احمد نگر میں خاتون کے ہاں ہسپتال کے بیرونی صحن میں بچے کی پیدائش ہو ئی جس پر متاثرہ شخص ناظم نے ہسپتال انتظامیہ پر الزامات لگائے اور سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر مقامی ایم پی اے عدنان افضل چٹھہ نے فوری ایکشن لیتے ہوئے بچے اور اسکی والدہ کو فوری جی ایم سی گوجرانوالہ ہسپتال ریفر کرواکر ماں اور بچے کی مکمل دیکھ بھا ل کی ہدایت کر دی ۔مقامی افراد کے مطابق پہلے بھی ہسپتال انتظامیہ کی طرف سے لاپروا ئی دکھائی جا چکی ، ہسپتال کا ٹھیکہ منسوخ کر کے ذمہ دار افراد کو ٹھیکہ دیا جائے ۔