لدھیوالہ وڑائچ:پو لیس کی جانب سے سابق ایم این اے کے گھر کا گھیرائو

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار ،نمائندہ خصوصی )لدھیوالہ میں رات گئے پولیس نے کسی بھی سیاسی سرگرمی کو روکنے کیلئے سابق ایم این کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔۔۔

 اس حوالے سے پی ٹی آ ئی رہنما میاں طارق محمود نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت نے پولیس گردی کی انتہا کر دی ، فسطائیت کا دور ہے جس میں اذان دینے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے ، مسلم لیگ ن کی حکومت جب بھی اقتدار میں آتی ہے مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے ریکارڈ قائم کرتی ہے ، انہوں نے مزید کہا کہ ہم اپنے قائد عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں حکومت ہمیں دبا نہیں سکتی۔

 

