گجرات :کم از کم اجرت پر عملدرآمد کیلئے چھاپے ،183چالان
گجرات (نامہ نگار )کم از کم اجرت کے قانون پر عمل درآمد کرانے کیلئے محکمہ لیبر کی تشکیل ٹیموں کے مختلف فیکٹریز،سکولز،ہوٹلز،پٹرول پمپس،بیکرز پر چھاپے ،قانون پر عمل درآمد نہ کرنیوالوں کیخلاف کارروائی کر کے چالان متعلقہ عدالت میں بھجوا د ئیے گئے۔۔۔
ڈائریکٹر جنرل لیبر ویلفیئر سیدہ کلثوم اور ڈائریکٹر لیبرگوجرانوالہ اسد علی کے احکامات کی روشنی میں ڈپٹی ڈائریکٹرلیبر گجرات محمد ادریس نے کم از کم اجرت کے قانون پر عمل درآمد کرانے کیلئے ٹیمیں تشکیل دے دیں جنہوں نے مختلف فیکٹریز سکولز ہوٹلز پٹرول پمپس پر چھاپے مارے اور کم از کم اجرت کے قانون پر عمل درآمد نہ کرنیوالوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے 183چالان متعلقہ عدالت میں بھجوا د ئیے ۔ اس موقع پرڈپٹی ڈائریکٹر لیبر محمد ادریس کا کہنا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ کے احکامات کی روشنی میں کم از کم اجرت کے قانون پر عمل درآمد نہ کرنیوالوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے ۔