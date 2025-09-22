موسمی تبدیلی ،سینکڑوں افرادبخار،جلدی و امراض چشم کا شکار
تتلے عالی(نامہ نگار )موسمی تبدیلی کے با عث سینکڑوں افرادبخار،کھانسی،نزلہ زکام،جلدی و امراض چشم کا شکار ہو گئے ۔تفصیلات کے مطابق موسمی تبدیلی کے باعث تتلے عالی اور نواحی علاقوں میں موسمی بیماریوں نے ڈیرے جما لئے۔۔۔
سینکڑوں کی تعداد میں بچے ،بوڑھے اور جوان بخار،کھانسی،نزلہ زکام،ملیریا،آشوب چشم،جسم کے مختلف حصوں نشانات،خارش،پھوڑے ،پھنسیاں ودیگر امراض میں مبتلا ہو گئے ۔بنیادی ہیلتھ یونٹس،نجی کلینکوں پر موسمی امراض کا شکار افراد کا رش بڑھ گیا جس پر طبی ماہرین نے لوگوں کو ٹھنڈے پانی ،فاسٹ فوڈ،کولڈ ڈرنکس سے اجتناب اور پانی کو گرم کرکے پینے کے علاوہ مچھروں سے بچنے کیلئے مچھر بھگاؤ لوشن اور مچھر دانیاں استعمال کرنے کی ہدایت کی ہے ۔