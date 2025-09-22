صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

والدہ کو طلاق ،دوسری شادی پر والد کو قتل کرنیوالا گرفتار

  • گوجرانوالہ
والدہ کو طلاق ،دوسری شادی پر والد کو قتل کرنیوالا گرفتار

گجرات (نامہ نگار )والد کو دوسری شادی کرنے اور پہلی بیوی کو طلاق دینے کے رنج میں قتل کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا ۔ تھانہ بولانی کے رہائشی جمیل احمدنے بولانی اڈا پر ٹیلر کی د کان بنا رکھی ہے۔۔۔

بیٹے محمد قاسم نے پسٹل سے فائرنگ کر کے والد کو قتل کر دیا اور فرار ہو گیا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ایس ایچ او بولانی احسان لطیف پولیس نفری کے ہمراہ جائے وقوعہ پر پہنچے ۔ پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی اور کرائم سین یونٹ کی ٹیموں نے موقع پر آکر شواہد اکٹھے کئے ۔ پولیس نے مقتول کے بھائی عقیل کی مدعیت میں مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کردی ۔ پولیس ٹیم نے جدید ٹیکنالوجی اور پیشہ وارانہ صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے ملزم قاسم کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا۔دوران تفتیش اعتراف جرم کرتے ہوئے ملزم نے کہا کہ اس کے والد نے دوسری شادی کر لی اور میری والدہ (پہلی بیوی)کو طلاق دے دی تھی اور اسی رنج میں نے اپنے والد کو قتل کر دیا ،ملزم کے قبضہ سے آلہ قتل پسٹل 30 برآمد کر لیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

بازاروں میں ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کیلئے مؤثر اقدامات

پاک سعودیہ معاہدہ، بیرونی سازشوں خطرات کیخلاف موثر آواز، بیرسٹر عتیق

وفاقی وزیر چودھری سالک حسین کا اٹلی کا کامیاب دورہ

سیاحت کے فروغ کیلئے ہرممکن اقدامات کر رہے ،احسان بھٹہ

مسلم ممالک کے غیروں پر انحصار نے نقصان پہنچایا، آغا حسین مقدسی

پیپرز آئوٹ ہونے کا خاتمہ کر دیا، چیئرمین مردان تعلیمی بورڈ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر