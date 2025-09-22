والدہ کو طلاق ،دوسری شادی پر والد کو قتل کرنیوالا گرفتار
گجرات (نامہ نگار )والد کو دوسری شادی کرنے اور پہلی بیوی کو طلاق دینے کے رنج میں قتل کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا ۔ تھانہ بولانی کے رہائشی جمیل احمدنے بولانی اڈا پر ٹیلر کی د کان بنا رکھی ہے۔۔۔
بیٹے محمد قاسم نے پسٹل سے فائرنگ کر کے والد کو قتل کر دیا اور فرار ہو گیا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ایس ایچ او بولانی احسان لطیف پولیس نفری کے ہمراہ جائے وقوعہ پر پہنچے ۔ پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی اور کرائم سین یونٹ کی ٹیموں نے موقع پر آکر شواہد اکٹھے کئے ۔ پولیس نے مقتول کے بھائی عقیل کی مدعیت میں مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کردی ۔ پولیس ٹیم نے جدید ٹیکنالوجی اور پیشہ وارانہ صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے ملزم قاسم کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا۔دوران تفتیش اعتراف جرم کرتے ہوئے ملزم نے کہا کہ اس کے والد نے دوسری شادی کر لی اور میری والدہ (پہلی بیوی)کو طلاق دے دی تھی اور اسی رنج میں نے اپنے والد کو قتل کر دیا ،ملزم کے قبضہ سے آلہ قتل پسٹل 30 برآمد کر لیا گیا۔