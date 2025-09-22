سیالکوٹ ویسٹ مینجمنٹ کی کارکردگی فوٹو سیشن تک محدود
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سیالکوٹ ویسٹ مینجمنٹ کی کارکردگی فوٹو سیشن تک محدود، گلی محلے کچر ا کنڈی میں تبدیل، سپروائز، سینٹری ورکر تنخواہوں میں رقم کی کٹوتی کرواکر پرائیویٹ اداروں میں کام کرنے لگے۔۔۔
وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کا ستھرا پنجاب پروگرام سیالکوٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے ہوا میں اڑا دیا۔ یونین کونسل ماڈل ٹاؤن، مبارک پورہ ، میانہ پورہ، حاجی پورہ، شہاب پورہ، خادم علی روڈ، چرچ روڈ، نیکاپورہ، محمد پورہ ،پریم نگر، پورن نگر، کچا شہاب پورہ، فتح گڑھ، کوٹلی بہرام ،بجلی محلہ، چھپڑی محلہ، مین بازار سمیت علاقے کچرا کنڈی میں تبدیل ہوچکے ہیں جبکہ سیالکوٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے سپروائز، سینٹری ورکر اپنی تنخواہوں میں ماہانہ کٹوتی کرواکر پرائیویٹ اداروں میں کام کررہے ہیں شہر اقبال میں جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیروں سے اٹھنے والی بدبو اور تعفن نے علاقہ مکینوں کا جینا محال کررکھا ہے جبکہ مچھروں کی بہتات سے شہری ملیریا، ڈینگی، ہیضہ، سانس سمیت مختلف بیماریوں میں مبتلارہے ہیں۔ شہریوں نے وزیراعلیٰ مریم نواز شریف، صوبائی وزیر بلدیات میاں ذیشا ن رفیق اور ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صبا اصغرعلی سے مطالبہ کیا ہے کہ سیالکوٹ کی مختلف یونین کونسلز کے گلی محلوں میں ہنگامی دورہ کرکے سی ای او ،ایم ڈی ، آپریشن منیجر سمیت سپروائزز کیخلاف سخت کارروائی کی جائے ۔