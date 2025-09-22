ایس ڈی او مدثر احمد چیمہ کو ترقی دے کر ایگزیکٹو انجینئر تعینات کر دیا گیا
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )گوجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی منظوری کے بعد سب ڈویژنل آفیسر جی ٹی روڈ سب ڈویژن گوجرانوالہ، مدثر احمد چیمہ کو ترقی دے کر ایگزیکٹو انجینئر تعینات کر دیا گیا۔۔۔
انہیں ایکس ای این (آپریشن)ڈویژن ون سیالکوٹ تعینات کیا گیا ۔ شہریوں افتخار احمد بٹ، سید ضمیر کاظمی،صابر حسین بٹ،سیف اللہ بٹ،صوفی اشرف نثار،کاشف محمودخان،ندیم صادق تارڑ،میاں شہباز احمد، منظور حسین پھول و دیگر نے مدثر احمد چیمہ کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے ۔