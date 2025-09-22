منصوبوں میں تاخیر برداشت نہیں کی جا ئیگی :نو ید حید رشیرازی
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )کمشنر نوید حیدر شیرازی نے ڈویژنل ڈویلپمنٹ ورکنگ پارٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کی بروقت تکمیل حکومت کی اولین ترجیح ہے۔۔۔
یہ بات انہوں نے اپنے دفتر میں منعقدہ ویڈیو لنک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ڈی سی نارووال سید حسن رضا اور ڈی سی حافظ آباد عبد الرزاق ویڈیو لنک جبکہ ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ محمد عبدالرئوف ، ایس ڈی حسن عظیم ،ایم ڈی واسا ،ایکسین بلڈنگز و دیگر افسر اجلاس میں شریک تھے ۔کمشنر نے افسر وں کو ہدایت کی کہ تمام ترقیاتی سکیموں کے معیار پر خصوصی توجہ دی جائے اور منصوبوں کو شفاف انداز میں مکمل کیا جائے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کی جا سکے ۔کمشنر نے کہا کہ ترقیاتی منصوبے علاقے کی سماجی و معاشی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، ان پر کسی قسم کی غفلت یا تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کے سربراہوں پر زور دیا کہ وہ باہمی تعاون کے ذریعے عوامی سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ محمد عبدالروف نے اجلاس میں جاری منصوبوں پر بریفنگ دی اور مختلف ترقیاتی سکیموں کے تکنیکی پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔