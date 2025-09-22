کامونکے :چوری کی وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم
کامونکے (نامہ نگار )چوری کی وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم ہوگئے ۔ کسوکی روڈ کے حسنین کے گھر سے نامعلوم چور دو موبائل فون چوری کرکے لے گئے۔۔۔
درگاہ پور میں زمیندار مبشر کے کھیتوں سے نامعلوم چور بجلی کی دو موٹریں چوری کرکے لے گئے ۔گھنیا کے قریب سی این جی پمپ پر فواد نعیم کے کوارٹر سے نامعلوم چور دو موبائل فون چوری کرکے لے گئے ۔موضع شمیر کے زاہد نواز کے ڈیرہ سے نامعلوم چور زرعی ادویات،بجلی کی موٹر اور دیگر سامان چوری کرکے لے گئے جبکہ آمنہ پارک کے نذیر کے گھر سے جوسر مشین اور دو قیمتی گھڑیاں چوری کرکے لے گئے ۔