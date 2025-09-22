خدمت مشن ،کبھی تھانہ کچہری کی سیاست نہیں کی:محمود بشیر
گجرات(سٹی رپورٹر )سابق وفاقی وزیر قانون ، ایم این اے چودھری محمود بشیر ورک نے کہا ہے کہ 20 سال بعد گجرات آیا ہوں، گجرات کے لوگ محبت کرنے والے ہیں، مرزا سرفراز بیگ سے ذاتی تعلق ہے۔۔۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے مرزا سرفراز بیگ کے بھائی مرزا شہبا ز بیگ کی وفات پر ختم قل کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے 5 بار عام انتخابات میں حصہ لیا ،آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے کبھی تھانہ کچہری کی سیاست نہیں کی،لوگوں کی خدمت کو اپنا مشن رکھا، ان کے مسائل حل کئے ، 5 بار عام انتخابات میں حصہ لیا ، 4 بار ایم این اے بنا۔ مرزا سرفراز بیگ کے ہمراہ بھی دو الیکشن لڑے اور ان معاملے میں ان کے ساتھ مشاورت کی جاتی ہے ، یہ عظیم انسان اور اچھے دوست ہیں، ان کی محبت ہمیشہ مجھے گجرات کی یاد دلاتی ہے ۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ میری عمر 90 سال سے زیادہ ہو چکی ہے اور میرا مشن عوام کی خدمت کرنا ہے ۔