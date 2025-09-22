حافظ آباد:اکیڈمی کی چھت گرنے سے جاں بحق 7افراد سپرد خاک
حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )سکھیکی میں نجی اکیڈمی کی چھت گرنے سے جاں بحق ہونے والے 7 افراد کی نماز جنازہ ہفتہ بازار سکھیکی کی گراؤنڈ میں اداکی گئی جس میں ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق، ڈی پی او سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔۔۔
اس موقع پر رقت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے جب پانچ بچوں سمیت 7افراد کے جنازے اٹھے تو ہر طر ف کہرم مچ گیا۔ بعدازاں تمام مرحومین کو مقامی قبرستان میں ایک دوسرے کے پہلو میں سپرد خاک کردیا گیا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے بھی دلخراش واقعہ پر گہرے رنج والم کا اظہار کرتے ہوئے رپورٹ طلب کرلی ۔مذکور ہ واقعہ میں اکیڈمی کی چھت گرنے سے وہاں پر ٹیوشن پڑھنے والے 5بچوں سمیت7افراد جاں بحق ہوئے تھے ۔