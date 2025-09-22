صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام کیخلاف سازشیں مسلم حکمرانوں کیلئے لمحہ فکریہ:ضیا اللہ

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )علما ومشائخ کونسل پاکستان کے مرکزی چیئرمین صاحبزادہ پیر محمد ضیا اﷲ قادری نے کہا ہے کہ یہود وہنود اور کفر کی عالم اسلام کے خلاف بڑھتی ہوئی سازشیں مسلم ممالک کے حکمرانوں کیلئے لمحہ فکریہ ہیں۔۔۔

 اسرائیل کے غزہ ، فلسطین کے مسلمانوں پر ظالمانہ مظالم نے دنیا بھر میں یہودوہنوز کے مکروہ چہروں کو بے نقاب کردیا ، ان حالات میں مسلم امہ کا اتحاد وقت کی اہم ترین ضرورت بن چکا ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سندھ ، کراچی اور حیدرآباد کے تبلیغی دورہ سے واپس پہنچنے پر کونسل کے ذمہ دار وں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں امن و سلامتی کی ضمانت نظام مصطفی ؐ کے نفاذ اور مقام مصطفی ؐکے تحفظ میں ہے ، قیام پاکستان میں علما ومشائخ نے مرکزی کردار ادا کیا تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ جدوجہد کی اسی لئے قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ اگر علما ومشائخ اپنا کردار ادا نہ کرتے پاکستان کسی صورت معرض وجود میں نہیں آتا ۔انہوں نے کہا کہ خداکے فضل وکرم سے اورپاکستانی افواج کی لازوال قربانیوں کی بدولت پاکستان ناقابل تسخیر بن چکا ہے اوراسی لئے اب پاک سعودی دفاعی معاہدہ یہود وہنود کے ایوانوں میں لرزا برپاکئے ہوئے ہے ۔ انہوں نے کہا کہ کفر کی بڑھتی یلغار اور ریشہ دوانیوں کے قلع قمع کیلئے مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونے کی ضرورت ہے۔

 

