پاکستان مسلم امہ کو دفاعی لحاظ سے لیڈ کرے گا:نو شین افتخار

  • گوجرانوالہ
پاکستان مسلم امہ کو دفاعی لحاظ سے لیڈ کرے گا:نو شین افتخار

ڈسکہ(نامہ نگار )مسلم لیگ ن کی رہنما و ممبر قومی اسمبلی نوشین افتخار نے پاکستان اور سعودی عرب کے مابین ہونے والے تاریخی و انقلابی دفاعی معاہدے کو اْمت مسلمہ کیلئے خوش بختی،اتحاد اور طاقت کی روشن نوید قرار دیتے ہوئے کہا کہ۔۔۔

 یہ معاہدہ دونوں ممالک کا اتحاد نا قابل شکست ہے تاریخی و انقلابی معاہدہ امت مسلمہ کے اتحاد اور دشمنان اسلام کے خلاف غیر متزلزل پیغام ہے ۔انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم امہ کو دفاعی لحاظ سے لیڈ کرے گا۔سعودی عرب خادم الحرمین الشریفین ہے اور پاکستان محافظ الحرمین الشریفین ہے ۔ 

 

