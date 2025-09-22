صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اغوا کے بعد شہر ی پر تشدد کی ویڈیو وائرل ،ملزم گرفتار

  • گوجرانوالہ
اغوا کے بعد شہر ی پر تشدد کی ویڈیو وائرل ،ملزم گرفتار

گوجرانوالہ(کرائم رپورٹر)شہری پر تشدد کی ویڈیو وائرل ،پولیس نے ملزم کو گرفتارکرکے مقدمہ درج کرلیا،بتایا گیا ہے کہ تھانہ صدر گوجرانوالہ کے علاقہ الیاس کالونی کے رہائشی عرفان کو مبینہ طور پر بااثر ملزموں حمیس۔۔۔

امجد،شوکت اور کاشی وغیرہ نے اغوا کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا ،ایک لاکھ 58ہزار روپے ،موبائل فون چھین کر دھمکیاں دیں،ملزموں نے عرفان پر تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کردی،سی پی او ایاز سلیم نے ویڈیو منظر عام پر آنے پر واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ایس پی سول لائن سے رپورٹ طلب کرلی جس پر صدرپولیس نے مرکزی ملزم امجد کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ، ڈی ایس پی پیپلز کالونی کی زیر نگرانی دیگر ملزموں کی گرفتاری کیلئے ٹیمیں تشکیل دیدی گئی ہیں ۔پولیس کا کہنا ہے کہ تشدد کا وقوعہ 2 ماہ قبل کا ہے ، ویڈیو اب وائرل ہوئی ، میرٹ پر تفتیش کرتے ہوئے ملوث ملزموں کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

صنعتی مزدوروں کیلئے بڑ ے پیمانے پر فلاحی منصوبو ں کا اعلان

خستہ حال سڑکیں شہریوں کیلئے عذاب بن گئیں

آئی جی کا پولیس میں بڑی تبدیلیوں کا فیصلہ،ڈی آئی جی اور3ایس ایس پیز کو ہٹانے کی سفارش

ایم کیو ایم والوں کو وژن ٹھیک کرنے کی ضرورت،میئر

غزہ کے مسلمانوں پر مظالم پوری دنیا کیلئے لمحہ فکریہ،پیما

ٹرمپ کی بگرام ائربیس کے حوالے سے دھمکیاں قابل مذمت،اسد بھٹو

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر