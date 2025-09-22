اغوا کے بعد شہر ی پر تشدد کی ویڈیو وائرل ،ملزم گرفتار
گوجرانوالہ(کرائم رپورٹر)شہری پر تشدد کی ویڈیو وائرل ،پولیس نے ملزم کو گرفتارکرکے مقدمہ درج کرلیا،بتایا گیا ہے کہ تھانہ صدر گوجرانوالہ کے علاقہ الیاس کالونی کے رہائشی عرفان کو مبینہ طور پر بااثر ملزموں حمیس۔۔۔
امجد،شوکت اور کاشی وغیرہ نے اغوا کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا ،ایک لاکھ 58ہزار روپے ،موبائل فون چھین کر دھمکیاں دیں،ملزموں نے عرفان پر تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کردی،سی پی او ایاز سلیم نے ویڈیو منظر عام پر آنے پر واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ایس پی سول لائن سے رپورٹ طلب کرلی جس پر صدرپولیس نے مرکزی ملزم امجد کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ، ڈی ایس پی پیپلز کالونی کی زیر نگرانی دیگر ملزموں کی گرفتاری کیلئے ٹیمیں تشکیل دیدی گئی ہیں ۔پولیس کا کہنا ہے کہ تشدد کا وقوعہ 2 ماہ قبل کا ہے ، ویڈیو اب وائرل ہوئی ، میرٹ پر تفتیش کرتے ہوئے ملوث ملزموں کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔