ظلم کی رات طویل ہو گئی ،قوم اداروں سے مایوس :عمر ڈار

  • گوجرانوالہ
ظلم کی رات طویل ہو گئی ،قوم اداروں سے مایوس :عمر ڈار

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما عمر فارو ق ڈار نے کہا ہے کہ مجھے ہے حکم اذاں انقلاب کی جانب پہلا قدم ہے۔۔۔

 ملک میں ظلم وجبر کی سیاہ رات بہت طویل ہوگئی ہے قو م ملک کے تمام اداروں سے مایوس ہوچکی اور اب اپنا مقدمہ اللہ کے سامنے پیش کریگی ، تحریک انصاف پچھلے کئی برسوں سے جعلی حکمرانوں کے زیر عتاب ہے بانی تحریک انصاف عمران خان کو بلاوجہ دو سال سے پابند سلاسل رکھا گیا ہے لیکن ہم ہر گز مایوس نہیں ہیں ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جناح ہائوس میں گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر صاجنرادہ حامد رضا، میاں اعجاز جاوید نے کہا کہ پاکستان کی حقیقی آزادی ،ناگہانی آفات کے ازالے اورظلم وجبر کے نظام سے نجات کیلئے سیالکوٹ بھر میں اذانیں دی گئی ہیں اور یہ سلسلہ24 ستمبر ربیع الاو ل کے بابرکت مہینہ کے اختتام تک روزانہ جاری رہے گا۔

 

