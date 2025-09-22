ڈسکہ :لڑائی جھگڑوں میں 7افراد کا خاتون اور نوجوان پر تشدد
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار ) لڑائی جھگڑے کے واقعات میں سات ملزمان کا خاتون اور نوجوان پرتشدد پہلے واقعہ میں ڈسکہ کے نوجوان سہیل کو ملزمان جمال’بشیر اور دو نامعلوم نے تشددکرکے زخمی کردیا دوسرے واقعہ میں ڈسکہ کے قمر کی بہو کو ملزمان اسد’عاطف اور ریحان نے تشددکرکے زخمی کردیا ۔
لڑائی جھگڑے کے واقعات میں سات ملزمان کا خاتون اور نوجوان پرتشدد پہلے واقعہ میں ڈسکہ کے نوجوان سہیل کو ملزمان جمال’بشیر اور دو نامعلوم نے تشددکرکے زخمی کردیا دوسرے واقعہ میں ڈسکہ کے قمر کی بہو کو ملزمان اسد’عاطف اور ریحان نے تشددکرکے زخمی کردیا ۔