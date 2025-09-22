صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :لڑائی جھگڑوں میں 7افراد کا خاتون اور نوجوان پر تشدد

  • گوجرانوالہ
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار ) لڑائی جھگڑے کے واقعات میں سات ملزمان کا خاتون اور نوجوان پرتشدد پہلے واقعہ میں ڈسکہ کے نوجوان سہیل کو ملزمان جمال’بشیر اور دو نامعلوم نے تشددکرکے زخمی کردیا دوسرے واقعہ میں ڈسکہ کے قمر کی بہو کو ملزمان اسد’عاطف اور ریحان نے تشددکرکے زخمی کردیا ۔

