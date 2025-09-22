صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرانوالہ بورڈ کا انوکھا کارنامہ،کم نمبر والے کو پو زیشن دیدی

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ بورڈ کا انوکھا کارنامہ،کم نمبر والے کو پو زیشن دیدی

ڈسکہ(نامہ نگار )گوجرانوالہ بورڈ کا انوکھا کارنامہ، ڈسکہ کے طالبعلم بلال رضوان نے کامرس گروپ میں 1033 نمبر لئے پوزیشن نہ ملی جبکہ گوجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے طالبعلم کو 1031نمبر لینے پر پوزیشن دے دی۔۔۔

کمشنر گوجرانوالہ کا فوری نوٹس کنٹرولر امتحانات کو معاملہ حل کر کے رپورٹ کر نے کا حکم دیدیا ۔ ڈسکہ کے طالبعلم بلال رضوان نے کامرس گروپ میں 1033 نمبر لئے جس کی گوجرانوالہ بورڈ میں تیسری پوزیشن بنتی تھی لیکن بورڈ انتظامیہ نے مبینہ ملی بھگت کر کے گوجرنوالہ سے تعلق رکھنے والے عادل علی جس نے 1031 نمبر لئے تھے اسے تیسری پوزیشن دے ڈالی اور ڈسکہ کے طالبعلم بلال رضوان کو اس کی پوزیشن سے محروم کر دیا۔ طالبعلم کے والد رضوان شریف نے فوری طور پر کمشنر گوجرانوالہ سے رابطہ کیا اور انہیں حقیقت سے آگاہ کیا جس کا فوری نوٹس لیتے ہو ئے کمشنر گوجرانوالہ نے کنٹرولر امتحانات کو معاملہ فوری حل کرکے رپورٹ پیش کرنے کے احکامات جاری کر دئیے ، طالبعلم بلال رضوان کے والد رضوان شریف نے کنٹرولر امتحانات گوجرانوالہ بورڈ کو درخواست بھی جمع کر ادی انہوں نے اعلیٰٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ اس کے بیٹے کو اس کا حق دیا جائے اور رزلٹ میں ہیر پھیر کرنے والے ملازمین کے خلاف فوری کارروائی کی جائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

باڈی بلڈرز، کھلاڑیوں میں ممنوعہ سٹیرائیڈز کا استعمال بڑھ گیا، محکمہ صحت اور محکمہ کھیل خاموش

وزیراعلیٰ کی ہدایت پر سیلابی نقصانات کے تخمینے کیلئے 23 ٹیمیں تشکیل

کمشنر کمپلیکس سے ملحقہ روڈ پر ڈی سلٹنگ کروانے کی ہدایت

چلڈرن ہسپتال فیصل آباد میں سالانہ محفلِ میلاد النبیؐ کا انعقاد

چنیوٹ:ملاوٹ مافیا کیخلاف ایکشن، متعدد فوڈ پوائنٹس کو جر مانے

30 الیکٹرک بسیں پہنچ گئیں، وزیراعلیٰ مریم نواز جلد افتتاح کرینگی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر