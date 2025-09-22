گوجرانوالہ بورڈ کا انوکھا کارنامہ،کم نمبر والے کو پو زیشن دیدی
ڈسکہ(نامہ نگار )گوجرانوالہ بورڈ کا انوکھا کارنامہ، ڈسکہ کے طالبعلم بلال رضوان نے کامرس گروپ میں 1033 نمبر لئے پوزیشن نہ ملی جبکہ گوجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے طالبعلم کو 1031نمبر لینے پر پوزیشن دے دی۔۔۔
کمشنر گوجرانوالہ کا فوری نوٹس کنٹرولر امتحانات کو معاملہ حل کر کے رپورٹ کر نے کا حکم دیدیا ۔ ڈسکہ کے طالبعلم بلال رضوان نے کامرس گروپ میں 1033 نمبر لئے جس کی گوجرانوالہ بورڈ میں تیسری پوزیشن بنتی تھی لیکن بورڈ انتظامیہ نے مبینہ ملی بھگت کر کے گوجرنوالہ سے تعلق رکھنے والے عادل علی جس نے 1031 نمبر لئے تھے اسے تیسری پوزیشن دے ڈالی اور ڈسکہ کے طالبعلم بلال رضوان کو اس کی پوزیشن سے محروم کر دیا۔ طالبعلم کے والد رضوان شریف نے فوری طور پر کمشنر گوجرانوالہ سے رابطہ کیا اور انہیں حقیقت سے آگاہ کیا جس کا فوری نوٹس لیتے ہو ئے کمشنر گوجرانوالہ نے کنٹرولر امتحانات کو معاملہ فوری حل کرکے رپورٹ پیش کرنے کے احکامات جاری کر دئیے ، طالبعلم بلال رضوان کے والد رضوان شریف نے کنٹرولر امتحانات گوجرانوالہ بورڈ کو درخواست بھی جمع کر ادی انہوں نے اعلیٰٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ اس کے بیٹے کو اس کا حق دیا جائے اور رزلٹ میں ہیر پھیر کرنے والے ملازمین کے خلاف فوری کارروائی کی جائے ۔