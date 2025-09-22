ڈسکہ:منشیات فروش گرفتار ایک کلو سے زائد ہیروئن برآمد
ڈسکہ(نامہ نگار )دوران گشت و ناکہ بندی منشیات فروش کو گرفتار کرکے ایک کلو سے زائد ہیروئن برآمد کر لی گئی ۔تھانہ صدر کے علاقہ آدمکے چیمہ میں منشیات ڈیلر عمیر عرف عمیری گھوم پھر کر ہیروئین فروخت کررہا تھا ، تھانہ صدر پولیس نے دوران گشت ملزم کو قابو کر کے مقدمہ درج کر لیا۔
