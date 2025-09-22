سیالکوٹ:وار ڈنز کی عدم دلچسپی ، شہر میں ٹریفک جام معمول
سیالکوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)شہر میں ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا جبکہ وارڈن ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے بجائے چالان پر زور دیکر کارکردگی دکھانے لگے۔۔۔
خادم علی روڈ، شہاب پورہ روڈ، ڈیفنس روڈ، کشمیر روڈ، مجاہد روڈ، خواجہ صفدر روڈ، حاجی پورہ روڈ، امام صاحب روڈ، نیکاپورہ ،سرکلر روڈ ،مین بازار کینٹ چوک سمیت متعدد شاہرات پر ٹریفک وارڈن اکثر وبیشتر موبائل فون میں مصروف رہتے ہیں جس کی وجہ سے ٹریفک جام رہنا معمول بن چکا ہے ، شہریوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنے کے ساتھ ساتھ کارکردگی دکھانے کیلئے چالان کرکے ذلیل وخوار کررہے ہیں۔ ٹریفک جام ہونے سے شہری کئی کئی گھنٹوں شدید گرمی میں سٹرکوں پر کھڑا ہونے پر مجبور ہیں۔ وارڈان دکانداروں کو تجاوزات کی آڑ میں تنگ کررہے ہیں ، دکانداروں کی جانب سے رشوت نہ دینے پر ان کے خلاف تھانوں میں تجاوزات کے جھوٹے مقدمات درج کروارہے ہیں۔ شہریوں نے ریجنل پولیس آفیسر طیب حفیظ چیمہ، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل شہزاد سے مطالبہ کیا ہے کہ سیالکوٹ میں ٹریفک کو رواں ر کھنے کے لئے مناسب حکمت عملی بنائی جائے اور بدتمیز ،بد اخلاق وارڈنز کے خلاف محکمانہ کارروائی کرتے ہوئے انہیں دفاتر میں رکھا جائے ۔