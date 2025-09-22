ڈسکہ بھر میں چوری اور ڈکیتی کی نان سٹاپ وار داتیں
ڈسکہ (نمائندہ دنیا )سرکل بھر میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں کا نان سٹاپ سلسلہ جاری ، وارداتوں میں متعدد افراد لٹ گئے ۔منڈیکی چوک میں علی حسن کے پراپرٹی دفتر سے ملازم ملک اشتر اور شاہ میر 13لاکھ روپے اور 4 لیپ ٹاپ چوری کر کے لے گئے۔۔۔
دووار میں مسلم عباس کے گھر سے 7لاکھ روپے اورایک تولہ طلائی زیورات چوری،چک گلاں شرقی کا محمدصہیب اہل خانہ کے ہمراہ سسرال گیا ہواتھا نامعلوم چورگھر سے طلائی زیورات اور 35ہزار چوری کر کے لے گئے ، فون کمپنی فرنچائز کا سیلز مین غلام کبیر قادری موٹر سائیکل پر ریکوری کررہاتھاکہ کمال پور کے قریب دونامعلوم افراد نے 2لاکھ 70ہزارروپے چھین لئے ،بھکھی سندھواں کے قریب دونامعلوم افرادنے مہران فاضل سے 2لاکھ روپے ،دوموبائل فون اور شناختی کارڈ چھین لیا،دھرم کوٹ کے قریب دونامعلوم افرادنے اسلحہ کے زور پر افضال سے 26ہزار600روپے اور موبائل فون چھین لیا،بناں کے قریب ڈاکوئوں نے جاوید سے 32ہزارروپے اور موبائل فون چھین لیا،کالج روڈ پر جمال عرف پپو، بشیر اور دونامعلوم ملزمان نے اسلحہ کے زور پر سہیل احمد سے 5ہزار 700روپے چھین لئے ،گلہ شیخاں والا میں کاشف اقبال کی گھر کے سامنے سے موٹر سائیکل چوری ہوگئی۔