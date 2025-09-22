کامونکے :امانت میں خیانت پر 3بھائیوں کیخلاف مقدمہ
کامونکے (نامہ نگار )امانت میں خیانت کرنے والے 3 بھائیوں کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ۔بتایا گیا ہے کہ تتلے مالی کے محمد حیثیت نے 8لاکھ 30 ہزار روپے نصیر،نوید اور نبیل کے پاس رکھے تھے ۔گزشتہ روز رقم کی واپسی کا مطالبہ کرنے پر نصیر وغیرہ نے انکار کردیا۔واہنڈو پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
