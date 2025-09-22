صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

این او سی کی شرط ، گندھک کے تیزاب کا بحران ،کاروبار متاثر

  • گوجرانوالہ
این او سی کی شرط ، گندھک کے تیزاب کا بحران ،کاروبار متاثر

سمبڑیال (سٹی رپورٹر )سلفیورک ایسڈ کی خریدوفروخت اور استعمال کیلئے وزارت انسداد منشیات کا اجازت نامہ ضروری قرار دئیے جانے کے بعد تیزاب کا شدید بحران، سینکڑوں صنعتی اداروں میں پیداواری عمل متاثر ، کارخانے بند اور ہزاروں ورکرز کے بے روزگار ہونے کا خدشہ بڑھ گیا۔۔۔

سلفیورک ایسڈ جسے گندھک کا تیزاب بھی کہا جاتا ہے تمام صنعتی اداروں کارخانوں وغیرہ میں روزانہ ہزاروں ٹن کی مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے جسے حکومت کی طرف سے اس کی خرید و فروخت اور استعمال کو وزارت انسداد منشیات کے اجازت نامہ سے مشروط کردیا گیا اینٹی نارکوٹکس سے این او سی کے حصول کا طریقہ کار انتہائی پیچیدہ ہونے کے باعث بیشتر تیزاب ڈیلران رجسٹریشن کے بغیر ہی کاروبار جاری رکھے ہوئے تھے اور اب جبکہ اے این ایف نے باقاعدہ کریک ڈاؤن شروع کیا تو سلفیورک ایسڈ مینوفیکچررز نے این او سی کے بغیر سپلائی روک دی اور چھاپوں کے خوف سے تیزاب ڈیلران کاروبار بند کرکے روپوش ہونے پر مجبور ہوگئے جس سے مارکیٹ میں تیزاب کی قلت پیدا ہوگئی۔تیزاب کی عدم فراہمی کے باعث سینکڑوں کارخانوں میں کام ٹھپ اور ہزاروں فیکٹری ورکرز کے بے روزگار ہونے کا خدشہ پیدا ہوگیا ہے جبکہ برآمدی آرڈرز کی بروقت تکمیل نہ ہونے پر ملک کو روزانہ لاکھوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے ، لیدر اور سرجیکل انڈسٹری ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ تیزاب کی خریدوفروخت اور استعمال کیلئے وزارت اینٹی نارکوٹکس سے این او سی کا حصول ناگزیر ہے تو اس کے طریقہ کار کو سہل بنایا جائے ، این او سی جاری ہونے تک کارخانوں کو تیزاب کی فراہمی جاری رکھی جائے اور اے این ایف کی ٹیموں کو چھاپوں سے روکا جائے بصورت دیگر وہ کارخانے بند کرکے احتجاج پر مجبور ہونگے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

باڈی بلڈرز، کھلاڑیوں میں ممنوعہ سٹیرائیڈز کا استعمال بڑھ گیا، محکمہ صحت اور محکمہ کھیل خاموش

وزیراعلیٰ کی ہدایت پر سیلابی نقصانات کے تخمینے کیلئے 23 ٹیمیں تشکیل

کمشنر کمپلیکس سے ملحقہ روڈ پر ڈی سلٹنگ کروانے کی ہدایت

چلڈرن ہسپتال فیصل آباد میں سالانہ محفلِ میلاد النبیؐ کا انعقاد

چنیوٹ:ملاوٹ مافیا کیخلاف ایکشن، متعدد فوڈ پوائنٹس کو جر مانے

30 الیکٹرک بسیں پہنچ گئیں، وزیراعلیٰ مریم نواز جلد افتتاح کرینگی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر