این او سی کی شرط ، گندھک کے تیزاب کا بحران ،کاروبار متاثر
سمبڑیال (سٹی رپورٹر )سلفیورک ایسڈ کی خریدوفروخت اور استعمال کیلئے وزارت انسداد منشیات کا اجازت نامہ ضروری قرار دئیے جانے کے بعد تیزاب کا شدید بحران، سینکڑوں صنعتی اداروں میں پیداواری عمل متاثر ، کارخانے بند اور ہزاروں ورکرز کے بے روزگار ہونے کا خدشہ بڑھ گیا۔۔۔
سلفیورک ایسڈ جسے گندھک کا تیزاب بھی کہا جاتا ہے تمام صنعتی اداروں کارخانوں وغیرہ میں روزانہ ہزاروں ٹن کی مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے جسے حکومت کی طرف سے اس کی خرید و فروخت اور استعمال کو وزارت انسداد منشیات کے اجازت نامہ سے مشروط کردیا گیا اینٹی نارکوٹکس سے این او سی کے حصول کا طریقہ کار انتہائی پیچیدہ ہونے کے باعث بیشتر تیزاب ڈیلران رجسٹریشن کے بغیر ہی کاروبار جاری رکھے ہوئے تھے اور اب جبکہ اے این ایف نے باقاعدہ کریک ڈاؤن شروع کیا تو سلفیورک ایسڈ مینوفیکچررز نے این او سی کے بغیر سپلائی روک دی اور چھاپوں کے خوف سے تیزاب ڈیلران کاروبار بند کرکے روپوش ہونے پر مجبور ہوگئے جس سے مارکیٹ میں تیزاب کی قلت پیدا ہوگئی۔تیزاب کی عدم فراہمی کے باعث سینکڑوں کارخانوں میں کام ٹھپ اور ہزاروں فیکٹری ورکرز کے بے روزگار ہونے کا خدشہ پیدا ہوگیا ہے جبکہ برآمدی آرڈرز کی بروقت تکمیل نہ ہونے پر ملک کو روزانہ لاکھوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے ، لیدر اور سرجیکل انڈسٹری ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ تیزاب کی خریدوفروخت اور استعمال کیلئے وزارت اینٹی نارکوٹکس سے این او سی کا حصول ناگزیر ہے تو اس کے طریقہ کار کو سہل بنایا جائے ، این او سی جاری ہونے تک کارخانوں کو تیزاب کی فراہمی جاری رکھی جائے اور اے این ایف کی ٹیموں کو چھاپوں سے روکا جائے بصورت دیگر وہ کارخانے بند کرکے احتجاج پر مجبور ہونگے ۔