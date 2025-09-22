صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :ریکارڈ برانچ کا دفتر شہر سے منتقل کر نے پر احتجاج

موترہ(نامہ نگار )ڈسکہ کے شہریوں اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی ڈسکہ میں ریکارڈ برانچ کا دفتر شہر سے باہر منتقل کرنے پر ٹھن گئی، شہریوں کا دفتر شہر میں واپس لانے تک پرامن احتجاج جاری رکھنے کافیصلہ۔۔۔

 چیف آفیسر میونسپل کمیٹی ڈسکہ نے گزشتہ دنوں راتوں رات ڈسکہ شہر اور صوبائی وزیر بلدیات کے کیمپ آفس کیساتھ ملحقہ میونسپل کمیٹی ڈسکہ کی ریکارڈ برانچ کا آفس شہر سے باہر نوازشریف سٹیڈیم میں منتقل کردیا جس کی وجہ سے ڈیتھ ’پیدائش سرٹیفکیٹ ’طلاقوں اور نکاح ناموں کیلئے شہری 500روپے تک کرایہ خرچ کرکے نوازشریف سٹیڈیم میں واقع ریکارڈ برانچ کے آفس میں جانے پرمجبور ہیں ۔ شہریوں نے میونسپل کمیٹی ڈسکہ کی ریکارڈ برانچ کا آفس شہر میں واپس لانے تک پرامن احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ کیاہے شہریوں نے بتایاکہ ہم اس وقت تک چیف آفیسر میونسپل کمیٹی ڈسکہ کیخلاف احتجاج جاری رکھیں گے جب تک ریکارڈ برانچ کاآفس ڈسکہ شہرمیں صوبائی وزیربلدیات کے کیمپ آفس کیساتھ ملحقہ بلڈنگ میں واپس نہیں آجاتا۔

 

