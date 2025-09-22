کامونکے :2خواتین اغوا
کامونکے (نامہ نگار )مختلف واقعات میں2خواتین کو اغوا کرلیا گیا۔ محلہ کرمانوالہ کے (اے ایچ)کی 20 سالہ بہن کو گوجرانوالہ کے اسلم،نعیم،شہروز زبردستی چار تولے طلائی زیورات اور ساڑھے چار لاکھ روپے سمیت اغوا کرکے لے گئے ۔ پاک ٹاؤن کی صبا دکان پر جارہی تھی کہ نامعلوم افراد اغوا کرکے لے گئے ۔پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔
