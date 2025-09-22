صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :2خواتین اغوا

  • گوجرانوالہ
کامونکے :2خواتین اغوا

کامونکے (نامہ نگار )مختلف واقعات میں2خواتین کو اغوا کرلیا گیا۔ محلہ کرمانوالہ کے (اے ایچ)کی 20 سالہ بہن کو گوجرانوالہ کے اسلم،نعیم،شہروز زبردستی چار تولے طلائی زیورات اور ساڑھے چار لاکھ روپے سمیت اغوا کرکے لے گئے ۔ پاک ٹاؤن کی صبا دکان پر جارہی تھی کہ نامعلوم افراد اغوا کرکے لے گئے ۔پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔

مختلف واقعات میں2خواتین کو اغوا کرلیا گیا۔ محلہ کرمانوالہ کے (اے ایچ)کی 20 سالہ بہن کو گوجرانوالہ کے اسلم،نعیم،شہروز زبردستی چار تولے طلائی زیورات اور ساڑھے چار لاکھ روپے سمیت اغوا کرکے لے گئے ۔ پاک ٹاؤن کی صبا دکان پر جارہی تھی کہ نامعلوم افراد اغوا کرکے لے گئے ۔پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

گلیوں کے بھی غیر قانونی تھڑے، شیڈز مسمار کرنے کا حکم

ادرک 500، لہسن 350 روپے کلو، دیگر سبزیاں بھی مہنگی

حرمین شریفین کی حفاظت پاکستان کیلئے باعث اعزاز : راغب نعیمی

دفاعی معاہدہ سے گریٹر اسرائیل کا خواب چکنا چور : طاہر اشرفی

یونین کونسل 137 شادی پورہ میں ترقیاتی منصوبے شروع

حکومت ہمیشہ سکھ یاتریوں کی سہولت کیلئے کوشاں رہی : رمیش اروڑہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر