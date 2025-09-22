چیچہ وطنی؍:مقدمہ بازی کی رنجش پرمخالف کو گولی مارکر زخمی کردیا
چیچہ وطنی(نمائندہ دنیا) چیچہ وطنی کے تھانہ شاہکوٹ کی حدود میں مقدمہ بازی کی رنجش پر 5 مسلح افراد نے فائرنگ کرکے مخالف کو شدید زخمی کردیا۔ نواحی گاؤں 21 چودہ ایل میں انضمام الحق کے بھائی انوار الحق کو ملزم پارٹی نے گولی مار دی تھی۔۔۔
جس کا مقدمہ تھا نہ شاہکوٹ میں درج ہے جس میں ملزموں محمد ریاض، خالد محمود اور غلام مرتضی کا بہنوئی گرفتار ہو کر جیل چلا گیا۔ اسی رنجش پر محمد ریاض، خالد محمود اور غلام مرتضی وغیرہ پانچ ملزموں نے کھیتوں سے گھر جاتے ہوئے محمد احسان کو گولیاں مار کر زخمی کیا اور فرار ہو گئے ۔