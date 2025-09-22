صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ: 3افراد کا خاتون پر تشدد گھریلو سامان ٹرک پر لیکر فرار

ڈسکہ(نامہ نگار)سامان لے کر جانے سے منع کرنے پر خاتون پر تشدد ،ملزم سامان لے کر فرار ہوگئے ۔ تھانہ سٹی کے علاقہ پسرور بائی پاس کے قمر ضیا اﷲ کی بہو معافیا ارشد کا سامان اس کے۔۔۔

 والدین کے گھر موضع جنڈو ساہی پڑا تھا جسے ملزم محمداسد ،محمد عاطف اور محمد ریحان ٹرک میں لاد کر لے جا رہے تھے کہ معافیا ارشد کو علم ہوا تو وہ اپنے بیٹے سعد قمر کے ہمراہ موٹر سائیکل پر گئی اور ملزموں کو سامان لے جانے سے منع کیا تو ملزموں نے اسے زدوکوب کر کے زخمی کردیا اور سامان لے کر فرار ہو گئے ،تھانہ سٹی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔

 

