مسلم لیگ (ن) نے ہمیشہ عوام کی فلاح وبہبود کو ترجیح دی:عمران سنی
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ضلعی صدر لیبر ونگ مسلم لیگ (ن)عمران سنی کمبوہ نے کہا ہے کہ مسلم لیگ (ن) نے ہمیشہ عوام کی فلاح وبہبود کو ترجیح دی ہے۔۔۔
مسلم لیگ (ن) کا مقصد ہی عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنا اور ان کو ہر ممکن سہولیات بہم پہنچانا اولین ترجیح ہے ،وزیراعلیٰ مریم نواز کی طرف سے الیکٹرک بسوں کا تحفہ اور سیلاب متاثرین میں راشن فراہم کرنا اور انکی ہر ممکن امداد مسلم لیگ (ن)کی حکومت کا منہ بولتا ثبوت ہے ،مسلم لیگ (ن)کی حکومت میں جو مورال ملک پاکستان کا بلند ہوا بھی قابل تحسین ہے ۔