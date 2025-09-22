صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
گجرات(سٹی رپورٹر )پاکستان انوسٹرز فورم کے صدر چودھری شفقت محمود نے کہا ہے کہ دنیا میں اسوقت پراپرٹی کو ایک نئی جہت دی جارہی ہے ، چھوٹی چھوٹی عمارتوں سے ہٹ کر ٹاور نما عمارتیں تعمیر کی جاری ہیں۔۔۔

 ہمیں انہی خطوط پر کام کرنے کی ضرورت ہے ، گزشتہ روز شفقت محمود کی ملاقات بڑ ے پراپرٹی ڈیلر CASA VICENZAگروپ کے سی ای او فیصل عدنان سے ہوئی، انہوں نے تمام انوسٹرز کے حوالے سے سمینار منعقد کرانے کے عزم کا اظہار کیا جس میں پاکستان انوسٹرز فورم کو بھی مدعو کیاجائیگا تاکہ سعودی عرب میں پراپرٹی سیکٹر میں انوسٹمنٹ کے مواقع تلاش کئے جاسکیں۔

 

