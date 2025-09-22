صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لدھیوالہ وڑائچ:خاتون پر بہن بہنوئی اور بھانجے کا ڈنڈوں سے تشدد

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ وڑائچ:خاتون پر بہن بہنوئی اور بھانجے کا ڈنڈوں سے تشدد

لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک(نامہ نگار ، نمائندہ خصوصی )پپناکھہ میں بہن کے گھر پلاٹ کی بقایا رقم دینے گئی خاتون کو بہن بہنوئی اور بھانجے نے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔۔۔

 بتایا گیا ہے کہ عالم چوک کی رہائشی نصرت بی بی اپنے خریدے ہوئے پلاٹ کے 90 ہزار روپے دینے کے لئے پپناکھہ میں اپنی بہن زاہدہ کے گھر گئی جہاں اس کی تلخ کلامی اپنے بہنوئی اشرف سے ہوئی جس پر اشرف،زاہدہ اورعامر نے نصرت بی بی کو ڈنڈوں سے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا خاتون کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کردیا گیا جبکہ تھانہ لدھیوالہ پولیس نے ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ۔

 

