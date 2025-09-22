صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لدھیوالہ وڑائچ:وار داتوں میں شہری مال و زر سے محروم

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ وڑائچ:وار داتوں میں شہری مال و زر سے محروم

لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار ،نمائندہ خصوصی )تھانہ لدھیوالہ کی حدود میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں شہریوں سے رقم ، طلائی زیورات ،موٹر سائیکل اور موبائل فون چھین لئے گئے۔۔۔

بتایا گیا ہے کہ لدھیوالہ راجباہ کے قریب سیر کرتی خواتین صغراں بی بی اور اس کی بہن اسرا سے دو موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے طلائی زیورات ،رقم اور موبائل فون چھین لیا ۔دھاڑیوال کے قریب موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے شیر فروش سہراب خا ن سے 60ہزار روپے اور موبائل فون چھین لیا ۔منڈیالہ میرشکاراں کے قریب4موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے دودھ فروش اسلم سے 20ہزار روپے اور موبائل فون چھین لیا۔ساہنے والا قبرستان کے قریب ناکہ لگائے تین ڈاکوؤں نے موٹر سائیکل سوار انعام الرحمن سے 20ہزار روپے اور فون چھین لیا۔قلعہ میاں سنگھ کے قریب دو ڈاکوؤں نے عابد نصیر سے 6 ہزار روپے چھین لئے ، حافظ آباد روڈ پر مان موڑ کے قریب دو ڈاکوؤں نے نوید انجم سے 20ہزار روپے اور موبائل فون چھین لیا۔ لدھیوالہ کے محلہ گورنمنٹ ہائی سکول والا میں چور زاہد کے گھر کے باہر کھڑی موٹر سائیکل چوری کر کے لے گئے ، بکھڑیوالی روڈ کے آصف کے گھر کے باہر کھڑی موٹر سائیکل چوری ہو گئی، دھاڑیوال کے رہا ئشی محمد طیب کے گھر کے صحن میں کھڑی موٹر سائیکل چور لے گئے جبکہ پپناکھہ کے رہائشی قاسم کے گھر سے چور 2لاکھ روپے کے 45 کبوتر لے گئے ۔

 

