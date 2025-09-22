منڈیکی گورائیہ:نا معلوم افراد نے 15 سالہ لڑکا اغوا کر لیا
منڈیکی گورائیہ ،ڈسکہ(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )نامعلوم افراد نے سودا سلف لینے گئے 15سالہ لڑکے کو اغوا کر لیا ۔ تھانہ صدر کے علاقہ کوٹ بندہ کے آصف علی کا بیٹا بلال احمد گھر سے سودا سلف لینے گیا لیکن واپس نہ آیا ، خدشہ ہے کہ اسے کسی نے اغوا کر لیا ، تھانہ صدر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔
نامعلوم افراد نے سودا سلف لینے گئے 15سالہ لڑکے کو اغوا کر لیا ۔ تھانہ صدر کے علاقہ کوٹ بندہ کے آصف علی کا بیٹا بلال احمد گھر سے سودا سلف لینے گیا لیکن واپس نہ آیا ، خدشہ ہے کہ اسے کسی نے اغوا کر لیا ، تھانہ صدر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔