منڈیکی گورائیہ:نا معلوم افراد نے 15 سالہ لڑکا اغوا کر لیا

  • گوجرانوالہ
منڈیکی گورائیہ:نا معلوم افراد نے 15 سالہ لڑکا اغوا کر لیا

منڈیکی گورائیہ ،ڈسکہ(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )نامعلوم افراد نے سودا سلف لینے گئے 15سالہ لڑکے کو اغوا کر لیا ۔ تھانہ صدر کے علاقہ کوٹ بندہ کے آصف علی کا بیٹا بلال احمد گھر سے سودا سلف لینے گیا لیکن واپس نہ آیا ، خدشہ ہے کہ اسے کسی نے اغوا کر لیا ، تھانہ صدر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔

