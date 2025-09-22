صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موت اٹل حقیقت ،کوئی انکار نہیں کرسکتا:عطا المصطفی

  • گوجرانوالہ
راہوالی (نامہ نگار)جوانی میں اولاد کی ہونے والی اموات بوڑھے والد کی کمر توڑ دیتی ہیں کیوں کہ ضعیف العمر والد کیلئے زندگی میں اولاد کے جنازے اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔۔۔

 لیکن اﷲ تعالیٰ اپنے بندو ں کی آزمائش کیلئے ان کو امتحان میں ڈالتا ہے جبکہ انسان کی مشکلیں بھی صرف اﷲ کی ذات ہی دور کرکے آسانیاں پیدا کرتا ہے ۔ ان خیالات کاا ظہار نامہ نگار روزنامہ دنیا سرور انصاری کے بیٹے پروفیسر عثمان سرور انصار ی کی وفات کے 17روز بعد ان کی بڑی صاحبزادی، عبدالعزیز کی اہلیہ ، ابوبکر فرید انصاری (صحافی)کی ہمشیرہ کے انتقال پر جامعہ مسجد پٹھاناں میں مرحومہ کے روح کے ایصال ثواب کیلئے منعقد ہونے والی قل شریف کی محفل سے علامہ عطا المصطفی جمیل چشتی، قاری آصف نوشاہی، حافظ عبدالجبار و دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔مقررین نے کہا کہ موت اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کرسکتا اور نہ ہی موت سے راہ فرار اختیار کرسکتا ہے اﷲ تعالیٰ کا اپنی کائنات کو چلانے کا بہترین نظام ہے جسے وہ اپنے مقررکردہ طریقہ سے چلا رہا ہے ، ہماری خوش قسمتی اسی میں ہے کہ ہم اﷲ کے حکم کو من و عن تسلیم کرتے ہوئے ہر وقت اس کا شکر ادا کریں اور دنیا سے رخصت ہونیوالے عزیز و اقارب کی بخشش کے لیے اﷲ سے دعائیں کرے ۔

 

