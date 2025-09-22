تحفظ ختم نبوت ایمان کا بنیادی تقاضا :عزیز الرحمن ثانی
حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )ڈسٹرکٹ بار حافظ آباد میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی جس میں وکلا نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔۔۔
کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی رہنما عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مولانا عزیز الرحمن ثانی نے کہا کہ تحفظ ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا بنیادی تقاضا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت پر کامل ایمان کے بغیر کسی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اس لئے اس کے تحفظ کیلئے ہر سطح پر جدوجہد کرنا ہم سب پر لازم ہے ۔ عزیز الرحمن ثانی نے مزید کہا کہ آج کے دور میں ختم نبوت کے دشمن مختلف انداز سے فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جنہیں ناکام بنانے کیلئے علما اور وکلا کو مشترکہ طور پر آگے بڑھنا ہوگا۔ کانفرنس سے صدر بار عثمان افضل چٹھہ، سیکرٹری بار علی رضا بھٹی، مولانا مفتی محمد جمیل اور دیگر وکلا نے بھی خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ وکلا برادری ہر محاذ پر عقیدہ ختم نبوت کے دفاع میں پیش پیش رہے گی اور کسی بھی صورت میں اس پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ کانفرنس میں وکلا نے قرارداد کے ذریعے یہ عزم کیا کہ آئندہ بھی ہر فورم پر ختم نبوت کے تحفظ کیلئے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے ۔