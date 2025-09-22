منڈی بہائوالدین:کم از کم اجرت کے نفاذ کیلئے خصوصی ٹیم تشکیل
منڈی بہائوالدین (نامہ نگار)وزیر محنت و انسانی وسائل فیصل ایوب کھوکھر کے احکامات ،سیکرٹری لیبر کی ہدایت پر کم از کم اجرت کے نفاذ کیلئے ضلع منڈی بہا ئوالدین میں خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی۔۔۔
جو مختلف فیکٹریز، پٹر ول پمپس ، پرائیویٹ سکولز، ریسٹورنٹس پر کم از کم اجرت کے نفا ذ کو یقینی بنائے گی۔ وزیر محنت و انسانی وسائل کا کہنا ہے کہ پنجاب مینیمم ویجز ایکٹ 2019 کے نفاذ کو یقینی بنایا جائے گا اور خلاف ورزی کرنے والوں کو متعلقہ عدالتوں سے بھاری جرمانے کر ائے جائیں گے ۔