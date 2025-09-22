صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الائیڈ اور ایفا سکول کے زیر اہتمام معرکہ حق تقریب کا انعقاد

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)ریجنل ہیڈ آفس الائیڈ اور ایفا سکولز کے زیراہتمام گوجرانوالہ تعلیمی بورڈ کے نتائج میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے الائیڈ اور ایفا سکولز ریجن گوجرانوالہ کے طلبا و طالبات اوریومِ دفاع پاکستان کے سلسلہ میں شہدا کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کیلئے معرکہ حق تقریب کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

جس میں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن گوجرانوالہ کے کلاس میٹرک کے امتحانات کے ہائی اچیورز اور انٹر سکولز مقابلہ جات 2025 کے نمایاں طلبہ کو مختلف اعزازات اورکیش پرائز سے نوازا گیا، اس موقع پر اپر پنجاب، سیالکوٹ، چناب اور جہلم ریجن کے ایم او یوز کی تجدید بھی کی گئی اورشہدائے پاکستان کو خراجِ عقیدت پیش کیا گیا،تقریب میں سٹیشن کمانڈر ہیڈکوارٹر زگوجرانوالہ بریگیڈیئر عاطف مشتاق، سیکرٹری گوجرانوالہ تعلیمی بورڈ پروفیسر رشید احمد بھٹی،پراجیکٹ ڈائریکٹر الائیڈ اینڈ ای ایف اے سکولزڈاکٹر شاہد محمود، پی آر او 30 کور آئی ایس پی آرمیجر سلمان مرزا،منیجر آپریشنز الائیڈ و ای ایف اے سکولزعمر حمید، ریجنل منیجراپر پنجاب الائیڈ سکولز عاصم رفیق نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی،بورڈ میں 1184نمبر لے کرنمایاں پوزیشن حاصل کرنیوالے الائیڈ سکول کے طالبعلم محمد عبداللہ قاسم، ای ایف اے سکولز کی طالبات جنت العدن اور مائرہ آصف اپر پنجاب، سیالکوٹ، چناب اور جہلم ریجن کے نے نمایاں کامیابی حاصل کرنیوالے ہائی اچیورز طلباء و طالبات کو ریجنل ہیڈ آفس الائیڈ اور ای ایف اے سکولز کی طرف سے لاکھوں روپے کے کیش پرائز ز،میڈلز، میرٹ سرٹیفکیٹ اور اچیومنٹ سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔

 

