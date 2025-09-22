الخدمت فاؤنڈیشن وزیرآباد کی جانب سے سیلاب متاثرین میں ونٹر پیکیج تقسیم
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )الخدمت فاؤنڈیشن وزیرآباد کی جانب سے سیلاب متاثرین کی بحالی اور معاونت کیلئے اقدامات جاری ہیں ۔ موسم سرما کے آغاز پر الخدمت فاؤنڈیشن وزیرآباد کی جانب سے۔۔۔
سیلاب متاثرہ 150 گھرانوں میں ونٹر پیکج تقسیم کرنے کی تقریب مقامی میرج ہال میں منعقد ہوئی۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے الخدمت فاؤنڈیشن وزیرآباد کے سرپرست ناصر محمود کلیر نے کہا کہ الخدمت نے سیلاب کے ابتدائی ایام ہی سے متاثرین کے شانہ بشانہ کھڑے ہوکر عملی خدمات انجام دی ہیں۔