صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الخدمت فاؤنڈیشن وزیرآباد کی جانب سے سیلاب متاثرین میں ونٹر پیکیج تقسیم

  • گوجرانوالہ
الخدمت فاؤنڈیشن وزیرآباد کی جانب سے سیلاب متاثرین میں ونٹر پیکیج تقسیم

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )الخدمت فاؤنڈیشن وزیرآباد کی جانب سے سیلاب متاثرین کی بحالی اور معاونت کیلئے اقدامات جاری ہیں ۔ موسم سرما کے آغاز پر الخدمت فاؤنڈیشن وزیرآباد کی جانب سے۔۔۔

 سیلاب متاثرہ 150 گھرانوں میں ونٹر پیکج تقسیم کرنے کی تقریب مقامی میرج ہال میں منعقد ہوئی۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے الخدمت فاؤنڈیشن وزیرآباد کے سرپرست ناصر محمود کلیر نے کہا کہ الخدمت نے سیلاب کے ابتدائی ایام ہی سے متاثرین کے شانہ بشانہ کھڑے ہوکر عملی خدمات انجام دی ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

گلیوں کے بھی غیر قانونی تھڑے، شیڈز مسمار کرنے کا حکم

ادرک 500، لہسن 350 روپے کلو، دیگر سبزیاں بھی مہنگی

حرمین شریفین کی حفاظت پاکستان کیلئے باعث اعزاز : راغب نعیمی

دفاعی معاہدہ سے گریٹر اسرائیل کا خواب چکنا چور : طاہر اشرفی

یونین کونسل 137 شادی پورہ میں ترقیاتی منصوبے شروع

حکومت ہمیشہ سکھ یاتریوں کی سہولت کیلئے کوشاں رہی : رمیش اروڑہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر