سمبڑیال:منی پٹرول پمپ کیخلاف کارروائی کے دوران عملے پر حملہ

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال:منی پٹرول پمپ کیخلاف کارروائی کے دوران عملے پر حملہ

سمبڑیال ،سیالکو ٹ (سٹی رپورٹر ،نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)سمبڑیال میں غیر قانونی منی پٹرول پمپ کیخلاف کارروائی کے دوران عثمان نامی شخص نے اسسٹنٹ کمشنر کے سٹاف پر حملہ کر دیا۔۔۔

اسسٹنٹ کمشنر غلام فاطمہ بندیال ٹیم کے ہمراہ غیر قانونی منی پٹرول پمپس اور ایجنسیز کے خلاف کارروائی کر رہی تھیں عثمان نامی شخص نے ساتھی کے ہمراہ ( کسی اوزار) سے حملہ کر دیاملزموں نے عملہ کو گالم گلوچ اور دھمکیاں بھی دیں، حملہ میں اسسٹنٹ کمشنر اور سٹاف محفوظ رہا،مرکزی حملہ آور فرار جبکہ ساتھی کو گرفتار کر لیا گیا ۔تھانہ سمبڑیال پولیس نے انسٹرکٹر سول ڈیفنس آفس آصف علی کی درخواست پر عثمان ، فرحان اور حیدر ولی کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔

 

