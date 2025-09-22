سیاسی و دینی جدوجہد کیلئے ہتھیار اٹھانا بغاوت:زاہد الراشدی
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )پاکستان شریعت کونسل کے امیر مولانا زاہد الراشدی نے کہا ہے کہ پاکستان کی سالمیت و استحکام اور ترقی کیلئے دستور کی بالادستی کا احترام کرتے ہوئے تمام دینی و سیاسی جماعتوں، ریاستی اداروں اور قومی طبقات کو اپنی اپنی ترجیحات چھوڑ کر دستور کے دائرے میں واپس آنا ہوگا۔۔۔
اس کے بغیر موجودہ فکری، سیاسی اور معاشرتی بحران کو کنٹرول نہیں کیا جا سکے گا۔وہ پیغامِ پاکستان سیمینار سے خطاب کر رہے تھے جس کی صدارت جامعہ کے مہتمم مولانا حاجی محمد فیاض خان سواتی نے کی اور اس سے مولانا عبدالواحد رسولنگری، مولانا شاہنواز فاروقی، مولانا جواد محمود قاسمی اور مولانا مفتی فضل الہادی نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر جامعہ نصرۃ العلوم کے سہ ماہی امتحانات میں مختلف درجات میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبا میں انعامات تقسیم کئے گئے ۔مولانا زاہد الراشدی نے خطاب میں مزید کہا کہ ملک میں کسی سیاسی و دینی جدوجہد کیلئے ہتھیار اٹھانا بغاوت ہے اور ہم اس کو کسی صورت میں درست نہیں سمجھتے اور نہ اس کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے انگریزوں کے دور میں مسلح جنگیں لڑی ہیں جو اپنے اپنے وقت میں سب درست تھیں، ان میں سے کسی کی جنگ پر شرمندگی نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے سب قابلِ فخر ہیں لیکن جنگ عظیم اول کے بعد شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندیؒ کی قیادت میں ہم نے مسلح جنگ کا طریقہ چھوڑ کر سیاسی جدوجہد اور سٹریٹ پاور کی جدوجہد کا راستہ اختیار کر لیا تھا، جس پر پہلی تحریک تحریکِ خلافت تھی ، اس کے بعد تمام دینی و سیاسی تحریکیں سیاسی محاذ پر چلائی گئی ہیں ،ملک کے اندر کسی بھی دینی، سیاسی اور قومی ایجنڈے کیلئے مسلح جدوجہد کو جائز نہیں سمجھتے اور ایسا کرنے والوں کی حمایت نہیں کرتے لیکن اس کے ساتھ ہماری یہ بھی گزارش ہے کہ جس طرح مسلح جنگ جائز نہیں ، اسی طرح دستوری تقاضوں سے انحراف اور قرآن و سنت کی بالادستی سے گریز بھی درست نہیں اور ایسا کرنے والوں کو بھی اپنے منفی طرزِ عمل پر نظرِ ثانی کرنا ہوگی۔