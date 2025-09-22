صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک سعودی معاہدہ سے خطے میں استحکام آئیگا :وزیر بلدیات

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ (نمائندہ دنیا )صوبائی وزیربلدیات میاں ذیشان رفیق اور سٹی صدر مسلم لیگ ن افضل منشا نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والامعاہدہ اس بات کی علامت ہے کہ دونوں ممالک بند مٹھی کی طرح یکجا ہیں اور خطے کے امن و استحکام کیلئے مشترکہ کردار ادا کریں گے۔۔۔

 وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کے نتائج نہ صرف دونوں ممالک کے عوام کے اعتماد میں اضافہ کریں گے بلکہ خطے میں پاکستان کی پوزیشن کو بھی مزید مضبوط بنائیں گے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈسکہ کیمپ آفس میں مختلف وفود سے ملاقات کرتے ہوئے کیا۔انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر کا سعودی عرب میں تاریخی استقبال اوردفاعی معاہد ہ روشن مستقبل کی راہ میں اہم سنگ میل ہے اور اس کی بنیادی وجہ معرکہ حق میں پاکستان کی تاریخی فتح ہے پاکستان نے بھارت کو دھول چٹا کر دنیا میں اپنا لوہا منوایا جس کا سہرا پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت کے سر ہے جنہوں نے باہمی کو ارڈی نیشن سے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا جبکہ قومی تاریخ گواہ ہے کہ ہر لیگی دور اقتدار میں پاکستان کے سعودی عرب سمیت دیگر ممالک سے تعلقات مثالی رہے ہیں ۔

 

