سیالکوٹ:سٹریٹ لائٹس خراب،وارداتوں میں اضافہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ضلعی انتظامیہ اور میونسپل کارپوریشن کی غفلت و لاپروا ئی ، گلی ،محلوں کی سٹریٹ لائٹس خراب، چوری وڈکیتی کی وارداتو ں میں اضافہ ہونے لگا ۔ ضلعی انتظامیہ اور مونسپل کارپوریشن حکام کی غفلت ولاپروا ئی کے باعث مختلف یونین کونسلز محمد پورہ۔۔۔
پریم نگر، پورن نگر ،نشا ط پارک، واٹر ورکس ،میانہ پورہ، مبارک پورہ، گلشن ٹاؤن، حاجی پورہ، کچا شہاب پورہ، حبیب پورہ، نیکاپورہ، محلہ امام صاحب، اسلام آباد محلہ، ٹبہ ککے زئیاں،کوٹلی بہرام، پکا گڑھا سمیت مختلف گلی ،محلوں میں سٹریٹ لائٹس خراب ہونے کے باعث خواتین، بچوں اور بزرگوں کو رات میں اندھیر ے گرنے کر متعدد افراد حادثات کا شکار ہوچکے ہیں جبکہ سٹریٹ لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے ۔ میونسپل کارپوریشن حکام نے رابطہ کرنے پر بتایا کہ سٹریٹ لائٹس ختم ہوچکی ہیں جیسے ہی لائٹس آئیں گی جہاں جہاں لائٹس خراب ہیں تبدیل کردی جائیں گی۔ شہریوں نے کہا کہ شام 7 بجے کے بعد گلیوں میں سٹریٹ لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے شدید اندھیرہو جاتا ہے اور آنے جانے میں مشکلات کاسا منا ہے ۔