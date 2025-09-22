اضافی اخراجات کم کرنے کا منصوبہ،سرکاری رہائشگاہوں کی تزئین وآرائش،بیرون ملک علاج پر پابندی
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)پنجاب حکومت نے سرکاری محکموں کو غیر ضروری فنڈزخرچ کرنے سے روک دیا اوررواں مالی سال میں سرکاری وسائل کا بے جا استعمال بند کرکے تمام محکموں کے اضافی اخراجات کوکم کرنے کیلئے نیا منصوبہ تیار کرلیا۔۔۔
سرکاری افسر وں پر حکومتی فنڈز سے بیرون ممالک دورے اور طبی علاج کر انے پر پابندی عائد کرد ی ،سرکاری خزانہ میں فضول خرچی پر قابو پانے کیلئے پلان تشکیل دے دیا، سرکاری افسر وں کی رہائش گاہوں کی تزئین وآرائش بھی نہیں ہوگی، خالی نشستوں پر نئی بھرتی کیلئے بھی پابندی عائد کردی گئی البتہ بعض سیٹوں کی اپ گریڈیشن متعلقہ اتھارٹی کرسکتی ہے ، ضروری اخراجات کیلئے پری آڈٹ لازمی کروانا ہوگا ۔پنجاب حکومت نے گوجرانوالہ ڈویژن سمیت دیگر اضلاع کے صوبائی محکموں کے سربراہان ،ضلعی وڈویژنل انتظامیہ کومراسلہ جاری کردیا ،سرکاری محکموں میں ترقیاتی منصوبوں ،خریداری اور دیگرا خراجات کی جانچ پڑتال کے بعد اضافی اخراجات کو بند کیا جائے ۔