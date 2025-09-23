انتقال پر ملال
حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )دربار سائیں حسین شاہ قمر قادر کے سجادہ نشین باوافضل حسین شاہ ، بزم نعت کے نائب صدر اور نعت گو شاعر حکیم خالد حسین شاہ اور عابد حسین کی ہمشیرہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کرگئیں۔ نماز جنازہ میں تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔
