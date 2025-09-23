صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انتقال پر ملال

  • گوجرانوالہ
انتقال پر ملال

حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )دربار سائیں حسین شاہ قمر قادر کے سجادہ نشین باوافضل حسین شاہ ، بزم نعت کے نائب صدر اور نعت گو شاعر حکیم خالد حسین شاہ اور عابد حسین کی ہمشیرہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کرگئیں۔ نماز جنازہ میں تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔

دربار سائیں حسین شاہ قمر قادر کے سجادہ نشین باوافضل حسین شاہ ، بزم نعت کے نائب صدر اور نعت گو شاعر حکیم خالد حسین شاہ اور عابد حسین کی ہمشیرہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کرگئیں۔ نماز جنازہ میں تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

درود و سلام کی محفل کا انعقاد‘ایم پی اے سمیت علما کی شرکت

سیلاب، نقصانات کے تخمینہ کیلئے فوری سروے کا حکم

سیلاب متاثرہ علاقوں میں تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ شروع

سیلاب کے نقصانات کا تخمینہ، جوائنٹ سروے ہوگا :وسیم حسن

ڈپٹی کمشنرمنور عباس کا رورل ہیلتھ سنٹر قصبہ گجرات کا دورہ

عوامی خدمت اولین ترجیح ہونی چاہیے :رمضان طاہر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس