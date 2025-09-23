صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایمن آ باد :شکیل موٹر سائیکل چور گینگ کے 3کارندے گرفتار

  • گوجرانوالہ
ایمن آ باد :شکیل موٹر سائیکل چور گینگ کے 3کارندے گرفتار

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)ایمن آباد پولیس نے شکیل موٹر سائیکل چور گینگ کے 3ملزموں کو گرفتار کر کے 2موٹرسائیکل ،90ہزارروپے اورناجائز اسلحہ برآمد کر لیا۔ ایس ایچ او ارشاد شاہ نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کی ، ملزموں میں شکیل ،فیصل اورحسن رضا شامل ہیں ۔

ایمن آباد پولیس نے شکیل موٹر سائیکل چور گینگ کے 3ملزموں کو گرفتار کر کے 2موٹرسائیکل ،90ہزارروپے اورناجائز اسلحہ برآمد کر لیا۔ ایس ایچ او ارشاد شاہ نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کی ، ملزموں میں شکیل ،فیصل اورحسن رضا شامل ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

عدالت نے نیب کو تحقیقات سے کبھی نہیں روکا ،ہائیکورٹ

کمشنر کا مختلف علاقوں کا دورہ،صفائی کا جائزہ

احتجاجی اساتذہ کی ریڈزون میں داخلے کی کوشش ناکام

لوکل گورنمنٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کا قیام ،عبوری کمیٹی منتخب

ڈاکوؤں سے 20پولیس مقابلے ،ایک ہلاک،زخمیوں سمیت 30ملزمان گرفتار

غیرقانونی کرنسی ایکسچینج کا ملزم گرفتار،21ہزار ڈالر برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس