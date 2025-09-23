ایمن آ باد :شکیل موٹر سائیکل چور گینگ کے 3کارندے گرفتار
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)ایمن آباد پولیس نے شکیل موٹر سائیکل چور گینگ کے 3ملزموں کو گرفتار کر کے 2موٹرسائیکل ،90ہزارروپے اورناجائز اسلحہ برآمد کر لیا۔ ایس ایچ او ارشاد شاہ نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کی ، ملزموں میں شکیل ،فیصل اورحسن رضا شامل ہیں ۔
