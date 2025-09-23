صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے 14 ہزار سے زائد ورکرز صفائی ستھرائی پر مامور

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فرحان مجتبیٰ کی ہدایت پر شہر بھر میں صفائی ستھرائی کا خصوصی آپریشن جاری ہے۔۔۔

 گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ڈویژن کی 13 تحصیلوں میں 14ہزار 987سینٹری ورکرز، 81منیجرز، 2007گاڑیاں گلی محلوں، بازاروں، شاہراہوں، شہروں اور دیہات میں صفائی سروسز کی فراہمی میں مصروف ہیں۔ کورا کرکٹ کی کولیکشن کیلئے 900 کوڑا دان، 1966 چھوٹی مشینری و آلات، عارضی کولیکشن کے لیے ٹی سی پی، 12 ڈمپنگ سائٹس بھی ستھرا پنجاب پروگرام کے صفائی سروسز کی فراہمی میں بروئے کار لائی جا رہی ہیں۔ 

 

