گیپکو کی جانب سے ریجن بھر میں ڈیجیٹل سروے کا آغاز
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)وفاقی حکومت کے احکامات کی روشنی میں گیپکو نے جدید ٹیکنالوجی کی جانب ایک اور قدم بڑھاتے ہوئے ریجن بھر میں ڈیجیٹل سروے کا آغاز کر دیا ۔۔۔۔
اس سروے کا مقصد صارفین کو بہترین سہولیات کی فراہمی، درست بلنگ اور مستقبل میں سمارٹ میٹرنگ کے نظام کیلئے مضبوط بنیاد فراہم کرنا ہے ۔ڈیجیٹل سروے کے دوران گیپکو کے نمائندے ہر گھر کا دورہ کریں گے اور صارفین سے اہم معلومات حاصل کریں گے جن میں شناختی کارڈ نمبر، موبائل فون نمبر اور کنکشن کی ملکیت (مالک یا کرایہ دار)کی تفصیلات شامل ہیں۔ یہ تصدیق شدہ ڈیٹا نہ صرف گیپکو کیلئے ایک جامع کنزیومر ریکارڈ تیار کرے گا بلکہ صارفین کیلئے بھی براہ راست سہولیات کا باعث بنے گا۔صارفین کی جانب سے درست معلومات کی فراہمی سے میٹر ریڈنگ میں درستگی، بلوں کی بروقت ترسیل اور آن لائن ادائیگی کے آسان مواقع فراہم ہوں گے ۔ مزید یہ کہ اس ڈیٹا کی مدد سے بلنگ میں ممکنہ اصلاح، شکایات کا فوری ازالہ اور بجلی کی خدمات کے معیار میں بہتری ممکن ہو سکے گی۔یہ ڈیجیٹل ریکارڈ گیپکو کو قانونی کنکشن کی تصدیق، بجلی چوری کی روک تھام، کرایہ دار اور مالک کے فرق کی نشاندہی اور مستقبل میں سمارٹ میٹرنگ کے نفاذ میں بھی معاونت فراہم کرے گا۔