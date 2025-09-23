کم ازکم ماہانہ اجرت40ہزار روپے نہ دینے پر مالکان کیخلاف کارروائیاں
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)حکومت پنجاب نے یکم جولائی 2025سے تمام صنعتی و تجارتی اداروں، دکانوں، کارخانوں اور فیکٹریوں کے ملازمین کی کم از کم شرح اجرت (ماہانہ 26دن) 40 ہزار روپے مقرر کر دی ۔۔۔۔
کم از کم اجرت کے موثر نفاذ کیلئے محکمہ لیبر کی طرف سے خصوصی مہم جاری ہے ۔ مہم کے پہلے ہفتہ کے دوران انسپکٹرز صاحبان نے ضلع گوجرانوالہ،سیالکوٹ اور نارووال میں 115 فیکٹریوں اور اداروں کا معائنہ کیا اور کم از کم اجرت کی خلاف ورزی پر83مالکان کے خلاف چالان کر کے عدالت میں جمع کروا دئیے ۔