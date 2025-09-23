اے لیولز میں عالمی ریکارڈ قائم کرنے والی ماہ نور چیمہ کے اعزاز میں تقریب
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں پاکستان کی ہونہار بیٹی دنیا بھر میں اے لیولز میں سب سے زیادہ گریڈز لے کر عالمی ریکارڈ قائم کرنے والی ماہ نور چیمہ کے اعزاز میں تقریب منعقد ہوئی ۔۔۔
جس میں ماہ نور چیمہ کو بطور مہمان خصوصی مدعو کیا گیا۔ تقریب میں ریٹائرڈ جسٹس افتخار چیمہ ، ریجنل پولیس آفیسر طیب حفیظ چیمہ، سٹی پولیس آفیسر رانا ایاز سلیم، صدر چیمبر رانا صدیق ، سینئر نائب صدر احمد نوید رانجھا، نائب صدر چودھری محمد یوسف، ایگزیکٹو ممبران، کالجز و سکولز کے پرنسپلز، طلبہ و طالبات اور بزنس کمیونٹی کے نمائندگان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے ماہ نور چیمہ نے کہا کہ کامیابی اور خوابوں کی تعبیر کے لیے محنت، لگن اور تسلسل ناگزیر ہے ۔