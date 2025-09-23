صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے لیولز میں عالمی ریکارڈ قائم کرنے والی ماہ نور چیمہ کے اعزاز میں تقریب

  • گوجرانوالہ
اے لیولز میں عالمی ریکارڈ قائم کرنے والی ماہ نور چیمہ کے اعزاز میں تقریب

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں پاکستان کی ہونہار بیٹی دنیا بھر میں اے لیولز میں سب سے زیادہ گریڈز لے کر عالمی ریکارڈ قائم کرنے والی ماہ نور چیمہ کے اعزاز میں تقریب منعقد ہوئی ۔۔۔

جس میں ماہ نور چیمہ کو بطور مہمان خصوصی مدعو کیا گیا۔ تقریب میں ریٹائرڈ جسٹس افتخار چیمہ ، ریجنل پولیس آفیسر طیب حفیظ چیمہ، سٹی پولیس آفیسر رانا ایاز سلیم، صدر چیمبر رانا صدیق ، سینئر نائب صدر احمد نوید رانجھا، نائب صدر چودھری محمد یوسف، ایگزیکٹو ممبران، کالجز و سکولز کے پرنسپلز، طلبہ و طالبات اور بزنس کمیونٹی کے نمائندگان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے ماہ نور چیمہ نے کہا کہ کامیابی اور خوابوں کی تعبیر کے لیے محنت، لگن اور تسلسل ناگزیر ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چلڈرن ہسپتال : سکیورٹی گارڈ بچوں کے بلڈ ٹیسٹ کرتا رہا، ویڈیو منظر عام پر آگئی

کم از کم اجرت کے نوٹیفکیشن پر عمل درآمد کیلئے مہم شروع

سیکرٹری زراعت کا جلالپور پیروالہ میں ریلیف کیمپس کا دورہ

صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کا تحصیل بھوآنہ کا دورہ

انجمن تاجران فیصل آباد کے وفد کی رانا ثنا اللہ سے ملاقات

سیرتِ طیبہ پر عمل ہی دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز :مقررین

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس