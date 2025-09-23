صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بازاروں ، مارکیٹوں میں بھکاریوں کی یلغار ،شہری پریشان

  • گوجرانوالہ
بازاروں ، مارکیٹوں میں بھکاریوں کی یلغار ،شہری پریشان

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)شہر بھر میں گداگروں کی یلغار،سڑکوں ،بازاروں اور مارکیٹوں میں بھیک مانگنے والوں نے خریداری کیلئے آنے والے شہریوں کی ناک میں دم کر دیا ، اکثر خواجہ سرائوں کے روپ میں مانگتے نظر آتے ہیں ۔۔۔۔

 گوجرانوالہ کے پوش علا قوں سمیت کاروباری مراکز میں گداگروں نے ڈیرے ڈال لیے جن میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے ۔ گدا گر بچوں کو گود میں اٹھا کر سڑک کنارے بیٹھ جاتے ہیں ، پنجاب کے دور دراز کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے ہزاروں بھکاری فیملیوں سمیت گوجرانوالہ کے مختلف علاقوں میں جھگیاں بنا کر رہائش پذیر ہیں جو صبح ہوتے ہی بس ویگن اڈوں، مارکیٹوں، سرکاری ونجی ہسپتالوں، ضلع کچہری، ریلوے پھاٹکوں،شاہراہوں،چوک چوراہوں میں ڈیرے جما لیتے ہیں ۔ مردو خواتین بھکاری دکاندار،راہگیر، اشاروں پر رکنے والی گاڑیوں کے سواروں سے بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں جب تک رقم نہ لے لیں تو پیچھا نہیں چھوڑتے ،ان بھکاریوں میں جیب کترے بھی موجود ہوتے ہیں۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ کاروبار متاثر ہو رہا ،بھکاریوں کیخلاف کارروا ئی کی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہر کی 11 اہم شاہراہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار

پاک واٹر اینڈ انرجی ایکسپو کا افتتاح ، عالمی مصنوعات کی نمائش

گورنرکی متاثرین کوسامان تقسیم کرنیکی تقریب میں شرکت

لوکل گورنمنٹ بورڈ کمپلیکس کی تزئین و آرائش مکمل،افتتاح

کینسر کے مریضوں کیلئے کوابلیشن ٹیکنالوجی کے استعمال پراجلاس

مختلف ترقیاتی سکیموں کیلئے 96 ارب کے فنڈ منظور

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس