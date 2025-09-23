بازاروں ، مارکیٹوں میں بھکاریوں کی یلغار ،شہری پریشان
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)شہر بھر میں گداگروں کی یلغار،سڑکوں ،بازاروں اور مارکیٹوں میں بھیک مانگنے والوں نے خریداری کیلئے آنے والے شہریوں کی ناک میں دم کر دیا ، اکثر خواجہ سرائوں کے روپ میں مانگتے نظر آتے ہیں ۔۔۔۔
گوجرانوالہ کے پوش علا قوں سمیت کاروباری مراکز میں گداگروں نے ڈیرے ڈال لیے جن میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے ۔ گدا گر بچوں کو گود میں اٹھا کر سڑک کنارے بیٹھ جاتے ہیں ، پنجاب کے دور دراز کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے ہزاروں بھکاری فیملیوں سمیت گوجرانوالہ کے مختلف علاقوں میں جھگیاں بنا کر رہائش پذیر ہیں جو صبح ہوتے ہی بس ویگن اڈوں، مارکیٹوں، سرکاری ونجی ہسپتالوں، ضلع کچہری، ریلوے پھاٹکوں،شاہراہوں،چوک چوراہوں میں ڈیرے جما لیتے ہیں ۔ مردو خواتین بھکاری دکاندار،راہگیر، اشاروں پر رکنے والی گاڑیوں کے سواروں سے بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں جب تک رقم نہ لے لیں تو پیچھا نہیں چھوڑتے ،ان بھکاریوں میں جیب کترے بھی موجود ہوتے ہیں۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ کاروبار متاثر ہو رہا ،بھکاریوں کیخلاف کارروا ئی کی جائے ۔