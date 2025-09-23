صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیکس بروقت جمع کرانے کیلئے ریجنل آفس کے زیر اہتمام فلیگ مارچ

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر) ٹیکس کی تعمیل کو عوامی شمولیت اور آگاہی کے ذریعے بہتر بنانے کیلئے ریجنل ٹیکس آفس گوجرانوالہ کے زیر اہتمام فلیگ مارچ کا انعقاد کیا گیا۔۔۔۔

 مارچ کا مقصد انکم ٹیکس گوشوارے بروقت جمع کر انے کے شعور کو اجاگر کرنا اور مالی ذمہ داری کے کلچر کو فروغ دینا تھا،مارچ چن دا قلعہ سے وزیرآباد تک گوجرانوالہ کی مرکزی شاہراہ پر کیا گیا۔ مہم کی مؤثر تشہیر کیلئے ایف بی آر کی گاڑیوں پر بینرز آویزاں کیے گئے جن میں افراد اور ایسوسی ایشن آف پرسنزکو اپنے انکم ٹیکس گوشوارے 30 ستمبر کی آخری تاریخ سے قبل جمع کر انے کی ترغیب دی گئی۔

 

