ضلع کے منتخب سکولوں میں ٹیبلٹس کی تقسیم کا عمل مکمل
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر )ضلع گوجرانوالہ میں ٹیبلٹس کی تقسیم کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ ‘‘تعلیم پروگرام’’ کے تحت پی ایم آئی یو ، پی ای ایس آر پی لاہور کی جانب سے فراہم کیے گئے ۔۔۔
ٹیبلٹس ضلع بھر کے منتخب مڈل، ہائی اور ہائر سیکنڈری سکولز میں تقسیم کئے گئے ۔ اس موقع پر گورنمنٹ جامع ہائی سکول گوجرانوالہ میں منعقدہ تقریب میں ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کا حصول بچوں کی تعلیمی ترقی کیلئے نہایت ضروری ہے ،حکومت پنجاب کا یہ اقدام طلبہ کو ڈیجیٹل تعلیم کے نئے دور سے ہم آہنگ کرنے میں سنگِ میل ثابت ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان ٹیبلٹس کے ذریعے طلبہ نہ صرف نصابی تعلیم بہتر انداز میں حاصل کر سکیں گے بلکہ جدید علمی ذرائع تک بھی رسائی حاصل کریں گے ۔چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی گوجرانوالہ ڈاکٹر عطیہ ارشد ملک نے کہا کہ ٹیبلٹس کی تقسیم سے تدریسی عمل میں جدت آئے گی اور اساتذہ کو بھی بچوں کی کارکردگی کو بہتر انداز میں جانچنے میں مدد ملے گی۔ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ڈاکٹر کامران صدیقی، سید سبطین مظہر اور آسیہ اکبر نے بھی تقریب میں شرکت کی اور اس امید کا اظہار کیا کہ یہ سہولت سکولوں میں تعلیمی سفر میں نئی کامیابیوں کی راہ ہموار کرے گی۔